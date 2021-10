Les écoles belges organisent une action en préambule de la marche pour le climat

De nombreuses écoles à travers toute la Belgique se mobiliseront vendredi pour une action commune nommée "Wake Up for Climate" et visant à montrer leur engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique, peut-on lire mercredi sur l'événement Facebook créé par la Coalition climat. C'est également l'occasion de lancer un appel à se rendre à la marche pour le climat qui aura lieu deux jours plus tard.

"L'urgence climatique est chaque jour plus pressante", insistent les organisateurs sur la page de l'événement. "Les gouvernements doivent assumer leurs responsabilités et prendre des mesures adéquates et fortes pour lutter contre le changement climatique, véritable crise des droits humains."