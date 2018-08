Les dons étrangers de plus de 3000 euros aux cultes feront l'objet d'un enregistrement

Les libéralités de plus de 3000 euros, vers et en provenance de l'étranger, gérées par les asbl et les fondations ne seront pas interdites mais devront faire l'objet d'un enregistrement non public, selon un avant-projet de loi approuvé vendredi par le conseil des ministres.

Cette disposition qui vise à prévenir de tentatives de blanchiment ou de financement d'activités criminelles ou terroristes, notamment par le truchement d'associations cultuelles, est le fruit de recommandations internationales et de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Zaventem et Bruxelles. Elle s'inscrit également dans la déclaration commune de juin 2018 faite par le Premier ministre, le ministre de la Justice ainsi que les représentants des cultes et de la laïcité.

L'avant-projet de loi prévoit la généralisation de l'obligation de dépôt des comptes annuels des associations et des fondations à la centrale des bilans de la banque nationale de Belgique.