Les déséquilibres grandissent entre les Wallons

L’IWEPS, l’institut qui met en équation les statistiques wallonnes, l’assure : entre 2004 et 2019, globalement, le niveau de vie des Wallons s’est amélioré mais dans le rapport qu'il vient de livrer, il observe que le PIB augmente plus que le bien-être des gens, que les inégalités se creusent et que la Covid les a encore fait grandir.

Bien sûr, le PIB, la richesse produite en Wallonie, a augmenté de plusieurs points entre 2004 et 2019. Il est passé de 100 à 106,3. Mais dans le même temps, on a observé des déséquilibres socio-économiques grandissants. L’augmentation de richesse ne profite visiblement pas à tous de la même façon : les moins bien lotis en sont écartés.

L’effet Covid

La crise Covid a aussi plombé le fardeau de ceux qui tiraient déjà le diable par la queue. Pour tempérer l’effet Covid, des mesures de soutien ont été prises ces deux dernières années. Cependant, observe l’IWEPS, certaines catégories de population n’ont pas bénéficié de la même façon des protections du droit social : qu’on songe notamment aux flexi-jobs, à certains indépendants, aux artistes, aux emplois précaires en général.

Revoir le modèle

Des soins de santé moins accessibles, des conditions de logement dégradées, la difficulté d’accéder à des procédures informatisées et finalement le non-recours à des parachutes sociaux… les conditions de vie des personnes vulnérables se sont aggravées, observe l’IWEPS qui conclut qu’une réflexion s’impose sur les valeurs et objectifs qui animent la Wallonie.