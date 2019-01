Les députés européens s'imposent des règles de comportement plus strictes

Les députés européens devront dorénavant s'abstenir de "comportements inadaptés, de recourir à un langage offensant, et d'intimidation à caractère psychologique et sexuel". Ils devront signer une déclaration à cet effet. Celui ou celle qui refuse, ne pourra plus endosser de rôle dans l'élaboration d'une législation, par exemple en tant que rapporteur, et ne pourra plus représenter le parlement dans les négociations avec la Commission européenne et les États membres.

Il ou elle ne pourra plus non plus diriger de délégation du parlement.

Le parlement européen a adopté jeudi les changements intervenus dans ce sens dans le règlement intérieur de l'assemblée.

Concrètement, cela implique par exemple que les eurodéputés ne peuvent plus agiter de calicots ou d'autres messages politiques durant les séances plénières, qu'il ne peuvent tenir de propos inadaptés qui peuvent être interprétés comme discriminant ou offensant, et qu'ils ne peuvent intimider les gens sexuellement ou psychologiquement.

A cet effet, le code de conduite du parlement est assorti d'une annexe qui engage les députés au respect de ces principes via une déclaration écrite.