Les demandeurs d'emplois seront systématiquement punis en cas d'absence injustifiée

Plus question de manquer un rendez avec le Forem sans justification valable sinon les demandeurs d'emplois seront sanctionnés. Grâce à une nouvelle application "Objectiva", le Forem veut mieux gérer les absences des demandeurs d'emplois. Dans ce nouveau système, il y a notamment une liste précise d'excuse valable comme le jour de travail, le stage, un rendez avec un employeur, un rendez vous médical, la maladie, des vacances, la grève des transports en commun et dans chaque cas, il faudra fournir une preuve. Il y a également quelques cas de force majeure.

Pour l'administratrice générale du Forem, Marie-Kristine Van Bockestaele, ce système est plus efficace et plus juste. "C'est la première fois que nous publions la liste des motifs d'absence admis. Cela permettra d'être plus équitable dans la relation entre le conseiller et le demandeur d'emploi. Donc ce ne sera certainement pas une chasse aux chômeurs. Notre conseiller emploi veillera d'ailleurs à prendre une décision juste en prenant compte dans certains cas du vécu de la personne".

On stigmatise les demandeurs d'emplois

Pour la FGTB, ce système va conduire à plus de sanction alors que les exclusions du chômage sont déjà largement plus importantes en Wallonie. Près de 15.000 exclusions du chômage dans le Sud du pays pour seulement 1500 en Flandre. "On stigmatise les demandeurs d'emplois alors que l'on sait qu'il y a de moins en moins d'offres d'emplois et que les demandeurs d'emplois sont de plus en plus précarisé".

Le secrétaire général de l'UWE, l'union wallonne des entreprises, rappelle que les places pour des métiers en pénurie ne cesse de croître. Quant au nouveau système, il vise tout simplement à plus d'efficacité.

"Le Forem nous dit qu'une partie des demandeurs d'emploi ne se présentent au rendez vous donc y a une perte d’opportunité et de contact pour d'autres. En clair, ce système permet de renforcer l'efficacité du Forem. Le Forem est une entreprise comme une autre qui doit être géré comme une entreprise."

En 2017, le Forem a recensé près de 5500 absences à des rendez vous. Et quand ces absences se sont répétées, elles ont conduit à plus d'une cenaine d'exclusion définitive du chômage.