Les demandes de subventions pour planter des haies en hausse de 40%, une bonne nouvelle pour la nature

Les demandes de subventions pour a plantation de haies en Wallonie ont augmenté de 40% entre septembre et décembre, par rapport à la première partie de l'année 2019, relève jeudi La Libre. Le gouvernement wallon avait annoncé lors de sa mise sur pied la plantation de 4.000 km de haies en Wallonie sur la législature.

"L'administration a, entre septembre et décembre 2019, enregistré des demandes de subventions pour la plantation de 45 km de haies, de 1.680 mètres de taillis, de 769 arbres d'alignements et de 1.878 arbres fruitiers de vergers. Pour les subventions qui concernent la plantation de haies, on constate une hausse de 40% par rapport à la première partie de l'année 2019. Il y a vraiment une inflexion depuis septembre", a indiqué le cabinet de la ministre de l'Environnement Céline Tellier (Ecolo) à La Libre.

Ces subventions existaient avant la déclaration de politique régionale (DPR) présentée au mois de septembre par la coalition PS-MR-Écolo et qui annonçait la plantation des 4.000 km de haies. Mais l'annonce du nouveau gouvernement suscite un engouement en Wallonie, c'est indéniable, écrit le quotidien. Les moyens ont d'ailleurs été amplifiés.

C'est une très bonne nouvelle pour la biodiversité wallonne, les haies ayant de multiples rôles : elles servent de lieux de vie pour les insectes, d'abri ou de site de nidification pour certains oiseaux, elles permettent de limiter l'écoulement des eaux, et donc les inondations. Et elles ont un intérêt paysager indéniable.

