Les demandes d'asile augmentent, Theo Francken décide de les limiter à 60 par jour

Depuis jeudi, l'Office des étrangers (OE) n'accepte plus que 50 à 60 demandes d'asile par jour, sur ordre du secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Theo Francken (N-­VA), rapportent La Libre Belgique, La Dernière Heure et Het Laatste Nieuws vendredi.

"Depuis juillet dernier, le nombre de demandes d'asile augmente régulièrement et en novembre, 2.750 personnes ont introduit une demande", détaille l'Office des étrangers. "Ces dernière semaines, on a enregistré entre 100 et 110 personnes par jour. Cette hausse est notamment dûe à un afflux de Palestiniens qui fuient la bande de Gaza depuis le mois d'août. Depuis octobre dernier, ils sont la deuxième nationalité la plus représentée parmi les demandeurs d'asile après les Syriens, ce qui est inédit. Outre les Afghans et Irakiens, nous enregistrons également des demandes d'asile de personnes issues d'Amérique latine, ce qui n'était pas le cas en début d'année."

Priorité aux personnes vulnérables

Au­-delà de cette limite, les personnes qui se présenteront aux bureaux de l'OE, en plein déménagement, seront priées de revenir plus tard. La priorité est donnée aux personnes dites vulnérables. "Nous sommes très inquiets face à la hausse des demandes d'asile et nous devions agir. Le scénario de 2015 ne peut se répéter. Je ne permettrai pas cela", commente le secrétaire d'État.

Selon les chiffres du Commissariat général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA), le nombre de demandeurs d'asile pour octobre 2018 s'élevait à 2750, soit 17,5% en plus que le mois passé. C'est une augmentation de 44,5% par rapport au mois d'octobre de l'année passée, où ils étaient 1898... on est donc encore loin de la situation d'octobre 2015, où 5512 demandes d'asile avaient été introduites.