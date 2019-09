Les défuntes Listes Destexhe veulent récupérer de l'argent auprès de leurs têtes de liste

Sans élu au lendemain des élections fédérales et régionales de mai dernier, les Listes Destexhe se sont depuis transformées en Libéraux démocrates. A bonne source, on nous dit que les initiateurs des LD étaient persuadés d'obtenir plusieurs élus et qu'ils ont engagé des dépenses de campagne parfois importantes. Mais les événements n'ont pas tourné comme prévu. Au lieu de quelques députés en mesure de payer les factures grâce à leurs indemnités parlementaires, le parti lancé par l'ex-MR Alain Destexhe s'est retrouvé confronté à des dettes : des fournisseurs et des prestataires de services attendent toujours d'être payés.

Des têtes de liste rappelées à leurs engagements

Les têtes de liste des LD s'étaient engagées à verser au "pot commun" un montant de 5000 euros pour les chefs de file aux élections régionales et de 10.000 euros pour les têtes de liste aux fédérales. En échange, le parti leur fournissait du matériel de campagne. La transaction a fait l'objet d'une convention et c'est sur cette base que l'asbl Oxygène, fondée par Alain Destexhe, Aymeric de Lamotte et Baudouin Peeters, assigne les têtes de liste qui n'ont pas honoré leurs engagements. Nous avons pu prendre connaissance d'une des citations à comparaître devant le Juge de Paix visant une ancienne tête de liste aux régionales. Après une première mise en demeure restée sans suite, l'asbl constate qu'"aucun montant n'a (...) été réceptionné et que le cité refuse manifestement de s'acquitter de son engagement, pourtant irrévocable, sans toutefois apporter la moindre justification de ce non-respect de la convention".

Aucun commentaire des intéressés

Nous avons cherché à contacter les trois membres fondateurs d'Oxygène. Aymeric de Lamotte nous a renvoyé à Baudouin Peeters, lequel s'est refusé à tout commentaire, affirmant avoir démissionné au mois de mai avant de nous renvoyer à Alain Destexhe. L'ancien député régional bruxellois n'a pas donné suite à notre demande.

Le nouveau parti des Libéraux démocrates n'est en rien concerné par ce différend financier, limité aux trois membres de l'asbl et aux anciennes têtes de liste des Listes Destexhe.