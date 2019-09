Sécheresse: les cours d'eau navigables proches de la limite

Pic de sécheresse : une situation préoccupante - JT 19h30 - 17/09/2019 Samedi, il fera très beau. Avec des températures pouvant aller jusqu'à 27 degrés. Le soleil ce n'est malheureusement pas que des terrasses où on peut s'installer pour profiter de la vie. De plus en plus, chez nous, en Belgique, il faut s'inquiéter de la sécheresse. La situation est préoccupante.