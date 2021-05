Les couleurs de l'arc-en-ciel s'emparent du 16 rue de la Loi pendant plusieurs jours pour célébrer la diversité

Le cabinet du Premier ministre, situé au 16 rue de la Loi à Bruxelles, sera illuminé aux couleurs de l'arc-en-ciel dès lundi soir, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie (IDAHOT). Des illuminations arc-en-ciel seront projetées durant plusieurs soirs sur la façade, dans le cadre du projet RainbowCity.Brussels, pour porter un message de diversité, d'inclusion et de solidarité, rapporte dimanche le cabinet du Premier ministre De Croo dans un communiqué.

Chaque année, au mois de mai, Bruxelles se pare des couleurs de l'arc-en-ciel autour de la journée de l'IDAHOT. Elle le fera encore cette année mais de façon quelque peu différente en raison de la crise sanitaire. La grande parade (Pride) n'aura pas lieu, mais Bruxelles revêtira les couleurs de l'arc-en-ciel sur des drapeaux et des projections lumineuses. Cette année, des lumières arc-en-ciel éclaireront aussi chaque soir le cabinet du Premier ministre.

►►► À lire aussi : Assemblée générale de l'ONU: Alexander De Croo vante le multilatéralisme lors d'une conférence du LGBT Core Group

La diversité célébrée

"L'amour, c'est l'amour. Dans notre pays, chacun, chacune doit pouvoir être soi-même, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo. "Les couleurs de l'arc-en-ciel symbolisent avec force cette diversité. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne pensons pas tous de la même façon. Mais nous avons tous les mêmes droits fondamentaux. Dans notre pays, il n'y a aucune place pour la discrimination basée sur ce que l'on est, d'où l'on vient ou qui l'on aime. Un message que nous voulons clamer encore plus fort ce mois-ci."

Ce samedi 22 mai, dès 14h, une Pride, cette célébration des fiertés LGBTQIA+, sous format 2.0 se tiendra tout de même avec pour thématiques "We Care", qui signifie "prendre soin". "L'édition numérique du 22 mai attirera l'attention sur les personnes de notre communauté qui ont connu des moments particulièrement difficiles. Nous nous pencherons sur les défis auxquels elles ont dû faire face et nous diffuserons des témoignages", avait expliqué la coordinatrice de l'événement fin avril. Cette édition en distanciel offrira également de la musique, des interviews ainsi qu'un DJ-set live à partir de 19h.

►►► À lire aussi : "Iel/ielle/ille" : pourquoi et comment utiliser ces pronoms "neutres" ?

Des violences accrues à l'encontre de la communauté LGBTQIA+

De son côté, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a affirmé que la pandémie de Covid-19 avait provoqué une hausse des chiffres de la violence et des discriminations envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre, intersexe (LGBTI), notamment la violence domestique, les discours de haine en ligne et hors ligne et les crimes de haine.

"Ces personnes se heurtent souvent à la stigmatisation, ainsi qu'à des discriminations dans l'accès aux services de santé. En outre, la pandémie a entraîné une contraction de l'espace dévolu à la société civile et une augmentation du nombre d'arrestations et de détentions arbitraires, des agressions physiques et des traumatismes psychologiques dont sont victimes les défenseurs des droits humains qui protègent les droits des personnes LGBTI. Ces actes sont inacceptables et l'UE insiste sur l'importance de mettre fin à l'impunité de leurs auteurs", a-t-il souligné.

L'Union européenne reste particulièrement inquiète de voir que les relations consentantes entre personnes de même sexe sont considérées comme des infractions pénales dans 69 pays et que l'homosexualité est passible de la peine de mort dans 11 d'entre eux.