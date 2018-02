Les contrôleurs aériens de Charleroi parfois contraints de fermer la tour de contrôle, par manque de personnel

La situation est loin d’être neuve, elle est en réalité connue depuis deux ans. C’est le résultat d’une décision du management de Belgocontrol de réaliser des économies en n’effectuant plus de recrutement pendant plusieurs années. L’addition se paie aujourd’hui depuis quelques mois, depuis l’été dernier pour être plus précis.

Ils multiplient les heures supplémentaires et reportent leurs congés, mais cela ne suffit pas toujours. Pour garantir la sécurité des opérations, ils doivent donc parfois imposer des restrictions dans les mouvements à l'aéroport. L’aviation de loisir et les écoles de pilote sont les plus touchées, mais il arrive aussi que des vols commerciaux soient impactés.

Ils ne le font qu’à contre-cœur, parce que ce sont avant tout des passionnés qui aiment leur métier. Mais ils n’ont simplement pas le choix. Cela fait plus de deux ans qu'ils en souffrent. Deux ans que les contrôleurs aériens de la tour de Charleroi ne sont pas assez nombreux.

Un "NOTAM" précisant l'absence de service de contrôle aérien à l'aéroport de Charleroi le 16 février 2018 de 16:45 à 17:15 et de 19:15 à 20:00 locales sauf pour les urgences - © Tous droits réservés

Ou encore

" Pas de vol d’entraînement du 4 février 2018 à 07:00 au 6 février 2018 à 22:00 "

Dans ces cas précis, ce sont donc les écoles qui forment des pilotes et qui sont basées à l’aéroport de Charleroi qui sont directement touchées, ce qui représente à la fois un sérieux coup de frein dans la formation des pilotes puisque " les avions des écoles sont tout simplement cloués au sol " comme le dit Denis Petitfrère, le directeur de l’école Air Academy New CAG, mais aussi " une perte économique ", d’autant que ces interdictions de vol pour les écoles sont parfois communiquées en toute dernière minute.

Plusieurs vols commerciaux concernés

Du coté de Belgocontrol, on dit comprendre et regretter les désagréments imposés aux écoles, mais on insiste sur le choix qui a été fait, "en concertation avec l’aéroport" comme le précise Alain Kniebs, le porte-parole de Belgocontrol, "de donner la priorité à tous les vols commerciaux afin que les passagers de l’aéroport ne soient pas impactés".

Mais il arrive aussi que les contrôleurs ne soient tout simplement pas assez nombreux pour assurer une journée normale, comme lorsqu’ils se retrouvent à 4 au lieu de 7. Et dans ce cas, la restriction qu'ils imposent, ne serait-ce que pour pouvoir faire une pause, est nettement plus radicale: ils préviennent les utilisateurs de l'aéroport qu’il n’y aurait pas de service de contrôle aérien pour la tour de Charleroi pour certaines périodes de 30 à 45 minutes sauf pour les vols d’urgence, comme ce fut le cas le 16 et le 17 février.

Plusieurs vols commerciaux ont donc bien été affectés. Que ce soit par un décollage postposé, comme dans ce cas du vol pour Séville, retardé de 32 minutes, ou bien par des circuits d’attente imposés aux avions qui voulaient atterrir. Ceux en provenance de Montpellier et de Palma ont été priés d’aller patienter - c’est ce qui s’appelle faire du "holding" entre Bruxelles et Gand - avant de pouvoir revenir vers Charleroi pour y atterrir; quant au vol en provenance de Trévise en Italie, c’est au-dessus de Charleroi qu’il a dû patienter en effectuant quelques boucles (en forme d’hippodrome) jusqu’à la réouverture de la tour de contrôle.