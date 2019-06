Les contours de la prochaine majorité wallonne

Entre un premier tour de table la semaine dernière et les positions adoptées ces derniers jours, la situation se clarifie en Wallonie. Les contours de la prochaine coalition au pouvoir à Namur se précisent.



Exit cdH

Prenant tout le monde de court, le cdH a annoncé qu’il avait entendu le signal de l’électeur et qu’il ne participerait à aucune majorité. La distribution des cartes électorales n’avait pas ouvert la voie à 36 coalitions différentes en Wallonie. L’annonce de Maxime Prévot a clarifié encore un peu plus le jeu.



Une seule vraie alternative

Il ne reste donc plus que 3 possibilités au sud du pays. Et encore, on doit plutôt dire deux! Celle qui associerait le PTB étant, si pas écartée d’office, tout de même peu probable, la voie est ouverte à une coalition PS-MR éventuellement élargie à Écolo.

C’est d’ailleurs là que réside la seule inconnue: Écolo grimpera-t-il dans cet attelage? Du côté des Verts, on s’interroge sur l’opportunité de monter dans une majorité où l'on n’est pas indispensable. Et vu de l’axe PS-MR, on se demande si une coalition des perdants de cette élection peut paraître légitime sans Écolo.



Pour le 21 juillet ?

C’est un point qu’il faudra trancher. Et on imagine que cela pourrait être fait assez rapidement.

Si un accord se dessine, il faudra encore le formaliser dans une Déclaration de Politique Régionale. Mais la possibilité d’avoir un gouvernement wallon pour la mi-juillet commence à prendre consistance.