Les contaminations à l'école augmentent mais restent limitées: 80 cas pour 100.000 élèves durant la troisième semaine

Le nombre de cas positifs au coronavirus signalés au cours de la troisième semaine de la rentrée scolaire était de l'ordre de 80 pour 100.000 élèves scolarisés dans l'enseignement fondamental et secondaire en Belgique francophone, a indiqué l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) mercredi.

Lors de la deuxième semaine de rentrée, ce taux n'était que de 36 cas pour 100.000 élèves.

"Le pourcentage de tests positifs qui ont été réalisés pour des symptômes est en augmentation: 32% la première semaine, 40% la deuxième semaine et 53% la troisième semaine".

Seuls 18% des cas positifs peuvent toutefois être considérés comme une contamination à l'école, relève l'ONE.