La Belgique n'épargne pas les conducteurs européens en infraction : 247 800 amendes ont été envoyées en 7 mois

Un meilleur échange de données avec les États membres de l’UE permet de renforcer le contrôle des contrevenants étrangers au Code de la route et du paiement de leur amende. Depuis décembre 2019, les citoyens de l’UE qui commettent une infraction au Code de la route en Belgique reçoivent leur amende dans leur langue nationale. Cela permet au contrevenant de mieux comprendre le courrier notifiant l’amende et d’effectuer le paiement à temps et de manière correcte.

En plus du néerlandais, du français et de l’allemand, la Justice envoie à présent les amendes en 20 autres langues européennes.



Cette méthode porte ses fruits selon le SPF Justice: "Au cours des 7 premiers mois de 2020, 247 800 amendes ont été envoyées à l'étranger."

Voici le top 6 des citoyens de l’UE qui commettent le plus souvent des infractions routières sur le territoire belge (nombre d'amendes envoyées) :

1. Pays-Bas : 87 129

2. France : 76 311

3. Luxembourg : 31 186

4. Allemagne : 24 837

5. Pologne : 16 880

6. Roumanie : 5988

Il est logique de constater que les pays dans le top 4 sont des pays limitrophes de la Belgique. Il s'agit également de chiffres provisoires. "L’envoi des courriers en 23 langues européennes a été effectué par phase. Aucun chiffre n’est encore disponible pour les pays qui ont été ajouté récemment", précise le SPF Justice dans son communiqué.

Le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, Koen Geens rappelle: "Chacun doit respecter les règles, quelle que soit sa nationalité. En facilitant l'échange de données d'identité entre les pays européens, nous savons plus rapidement à qui envoyer l’amende. Et que vous soyez italien, roumain ou slovaque : désormais, chaque contrevenant recevra son amende dans sa propre langue nationale. "