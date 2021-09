Les communes asphyxiées financièrement : "On ne fera pas l’économie d’une réforme structurelle plus importante" selon Christophe Collignon

1,2 milliard d’euros d’aide du fédéral, mais sous forme de prêt sans intérêt, c’est ce qu’aurait obtenu la Wallonie et qui devrait être annoncé ce jeudi, alors que le secrétaire d’État à la Relance, Thomas Dermine, avait lui proposé la création d’un fonds par lequel l’État fédéral prendrait en charge de manière exceptionnelle 50% du financement des infrastructures régionales touchées, soit 600 millions d’euros.

Le ministre wallon des pouvoirs locaux, Christophe Collignon ne se montrait pas déçu pour autant dans Matin Première : "On va prendre ce qu’on nous donnera, et s’il y a des avancées au niveau de la TVA, ce sera une aide aussi. C’est bien qu’il y ait un mécanisme de solidarité, ça fait partie de l’équilibre d’un pays".

Mais au niveau communal, les difficultés sont là, même où il n’y a pas eu d’inondations : les élus locaux doivent faire face à la pression, aux critiques sur les réseaux sociaux, mais aussi gérer une crise financière structurelle. Pour Christophe Collignon, il est du devoir de la Région de leur venir en aide : "C’est le niveau de pouvoir le mieux accepté, et dans lequel la population se reconnaît le plus, si on veut une relance il faut les aider".

Or, il y a selon lui une crise structurelle au niveau financier, notamment à cause des charges qui viennent du fédéral (pensions, services de secours…) : "Je vais proposer un plan d’aides vis-à-vis des communes, en agissant en priorité pour celles qui sont le plus impactées, celles qui par rapport à leur budget qui ont des charges obligatoires qui sont les plus importantes".

Faire en sorte d’avoir des entités "plus pérennes"

Mais le ministre pense que ça ne suffira pas : "On ne fera pas à moyen terme l’économie d’une réforme structurelle plus importante, pour faire en sorte qu’on ait des entités qui soient plus pérennes sur le plan financier. Je dis souvent qu’on ne peut pas réduire une commune à des missions premières comme délivrer des cartes d’identité ou gérer des cimetières, on attend beaucoup plus d’une commune aujourd’hui, notamment en matière de redéploiement".

Cela signifie pour lui de la simplification… mais aussi de la mise en commun : "Ce n’est pas volontaire, mais j’ai le sentiment qu’une série de législations sont venues s’empiler et les bourgmestres et leurs équipes sont maintenant un peu débordées par rapport à ça, notamment les petites entités, et pourquoi pas envisager une réforme des structures, c’est pour ça que je prône la supra-communalité".

Le ministre est aussi revenu sur l’aide concrète aux sinistrés, avec par exemple 1000 déshumidificateurs qui seront mis à disposition dans les communes touchées par les inondations dès lundi : "On a dédicacé des enveloppes importantes. Mais le défi du relogement est important, car la plupart des habitants souhaitent rester chez eux, il y a donc une course contre la montre pour rétablir les énergies, afin que ces personnes puissent rester chez elles. Nos équipes ont travaillé d’arrache-pied pour que personne ne soit laissé au bord du chemin. Les conteneurs vont arriver mais ce n’est pas la seule mesure, on a aussi donné des moyens pour acheter des logements sur le marché, pour reloger, on a donné des primes pour que les propriétaires de gîtes puissent participer à la solidarité, et j’ai la conviction qu’on va pouvoir collectivement surmonter ce défi avec les élus locaux".