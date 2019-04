Les colocataires sont-ils toujours des cohabitants ?

Les 19 bourgmestres bruxellois veulent plus de clarté pour le statut des colocataires. A l’heure actuelle il incombe aux communes de déterminer si des citoyens doivent être considérés comme isolés ou comme cohabitants, deux statuts qui impliquent évidemment de grosses différences en ce qui concerne par exemple les allocations de chômage ou du CPAS. Pour le moment, le statut d’isolé doit être accordé selon des critères tels que la jouissance de lieux privatifs (salle de bain, cuisine, …) or, la jurisprudence a invalidé ces critères, la justice estime en effet que le statut d’isolé va bien au-delà de cela et qu’il est tout-à-fait possible de partager une cuisine sans pour autant véritablement partager les charges du ménage.

Plusieurs associations veulent aller plus loin, elles réclament une adaptation de ce statut de cohabitant. Un statut qui pénalise bien souvent les personnes précarisées. Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale a rédigé récemment un mémorandum en vue des prochaines élections, il vise à soutenir, reconnaître et encourager la cohabitation plutôt que de pénaliser ceux qui se lancent dans l’aventure.

Faut-il dès lors clarifier les choses dans le domaine ? Faut-il retirer cette compétence d’attribution de statut aux communes ? Faut-il plus radicalement supprimer cette notion de cohabitation et viser à l’individualisation stricte des droits sociaux ?

Débat Première 100% Bruxelles organise un débat ce vendredi autour de ces questions avec Nicolas Bernard (professeur à l’Université Saint-Louis, spécialiste en droit du logement), Emily Clissold (Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale) et Vincent Dewolf (bourgmestre MR d’Etterbeek)