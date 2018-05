Les citoyens wallons pourront proposer leurs propres décrets

Le président du Parlement de Wallonie André Antoine (cdH) a lancé mercredi une nouvelle plateforme unique donnant aux citoyens un droit de participation dans l'élaboration de nouveaux décrets.

Il existe déjà actuellement plusieurs plateformes permettant aux citoyens de donner leurs avis sur différents sujets que cela soit au niveau des communes ou de la Région wallonne mais celle baptisée "Un décret par tous, un décret pour tous" permet d'impliquer le citoyen dans la rédaction de décrets.

"Nos électeurs ne veulent plus voter pour des élus et puis ne plus avoir un seul mot à dire pendant cinq années", a explique André Antoine se disant "à l'affut de toutes les dispositions qui peuvent nous permettre d'améliorer les interactions avec le citoyen".

Selon lui, le but est de laisser la possibilité aux électeurs de venir avec des contributions qui puissent être à la base d'un futur décret.

La plateforme d'origine parisienne est très simple d'accès et permet une connexion rapide et de manière anonyme.

"Le but n'est pas de savoir qui parle mais plutôt de savoir quels sont les bons arguments qu'il a à proposer. Nous voulons juger la qualité de la proposition et non la personne", a conclu M. Antoine.

Deux thèmes sont déjà ouverts aux propositions sur le site internet: Créer des territoires «zéro chômeur de longue durée» et «Renforcer le commerce de proximité».