Les cinq occupants d'une voiture décédés après un accident à Kortessem

Une Audi avec cinq personnes à bord a violemment percuté un café situé à un croisement de deux nationales, samedi matin à Kortessem (province de Limbourg). Aucun occupant de la voiture n'a survécu au choc.

Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, immatriculé à l'étranger, et n'a pu éviter le café Den Hoek, situé au carrefour de la Dorpsstraat et la Tongersesteenweg. Quatre hommes et une femme sont décédés. Les dégâts au bâtiment sont considérables.

Les services de secours ont été appelés vers 6h15. Le véhicule a été évacué avec les victimes. Une équipe spécialisée sera chargée d'extraire les cadavres.

"L'identité des occupants n'est pas encore connue. La voiture venait de Tongres et roulait à vive allure", a commenté le bourgmestre de Kortessem, Tom Thijsen.