Les cinémas Kinepolis rouvrent leurs salles ce samedi

En ce jour de l’an, les 11 cinémas du groupe Kinepolis accueillent à nouveau le public. Et c’est un beau succès : "Après une bonne incertitude, nous sommes ravis de pouvoir à nouveau accueillir nos clients dans un cadre légal", explique Ilyas Mwana, responsable de Kinepolis Bruxelles. "Nous avons plus de 1800 tickets de prévente aujourd’hui. Un excellent chiffre pour un premier janvier… D’autant qu’on peut imaginer que les clients ont bien fait la fête hier soir. On sent qu’ils sont contents de revenir au cinéma, notamment pour Spiderman et The King’s man."

200 personnes maximum par salle

Cela faisait une semaine que les cinémas avaient fermé leurs portes. Pour rappel, c’est le Conseil d’Etat qui a cassé l’obligation de fermeture pour ce secteur imposée par le Comité de concertation du 22 décembre dernier. Jeudi, le groupe UGC avait déjà rouvert ses sept cinémas en Belgique, dont deux en plein centre de Bruxelles. Les cinémas peuvent à nouveau recevoir 200 personnes par salle, sur présentation du Covid Safe Tiket. "On s’est précipité pour aller voir Spiderman", s’enthousiasme une cliente du Kinepolis Bruxelles. "Enfin on peut faire une vraie sortie en famille, déclare une autre, vu que tout le reste est fermé et qu’on vient de passer une semaine de vacances sous la pluie. Ça n’a aucun sens qu’ils aient fermé les cinémas. Déjà qu’ils nous ont privé des plaines de jeux en intérieur. On ne sent plus la cohérence dans les décisions du gouvernement. Il est temps que l’on commence à vivre avec le Covid et qu’on arrête de faire sans cesse des fermetures."

Un protocole strict dans les cinémas pour éviter les contaminations

Déjà en octobre dernier, la Fédération des Cinémas de Belgique avait décidé d’imposer le contrôle du Covid Safe Ticket dans toutes les salles, dès l’âge de 16 ans. Le port du masque est obligatoire depuis début décembre, et ce à partir de 6 ans. On ne peut l’enlever que le temps de grignoter un snack et de siroter une boisson. Comme partout ailleurs, Kinepolis insiste sur l’importance des distanciations sociales et réserve un siège vide entre les bulles de visiteurs. Pour éviter les flux, il s’agit en outre d’arriver une demi-heure avant la séance.