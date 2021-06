Les chefs de corps des polices locales associés aux procédures de recrutement

Il s'agit d'un renouvellement de la procédure de recrutement par la police. A l'heure actuelle, toutes les embauches et procédures de sélection sont menées par la police fédérale. C'est à l'issue de la formation que le lieu du poste d'un candidat est connu.

Les chefs de corps des polices locales vont jouer un rôle plus actif dans le recrutement de nouveaux agents, ce qui devrait contribuer à plus de diversité dans leurs rangs, rapporte De Standaard mercredi.

En plaçant le recrutement et la sélection dans les mains des polices locales, il est espéré que davantage de Bruxellois soient engagés à Bruxelles. Les agents actifs à Bruxelles sont issus de Wallonie ou de Flandres, et ne disposent pas de la connaissance de la capitale et de sa diversité.

Les tests restent une compétence fédérale. Un arrêté ministériel doit encore être publié pour que ce renouvellement des procédures entre en vigueur. D.Van Ryckeghem escompte que ce soit le cas dès la mi-septembre.