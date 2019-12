Les chars de la "Bataille des Ardennes", souvenirs les plus visibles des combats

Lorsque l’on cherche des traces encore visibles de la bataille des Ardennes, ce sont évidemment les chars qui ont été plongés dans cet enfer et qui trônent sur les places des villages, qui s’imposent. Le Sherman de Bastogne, celui de Wibrin ou encore le Panther d’Houffalize font partie de ce passé. Ils ont tous une histoire dramatique qui aide à mieux comprendre ce que signifiait se battre et mourir en 1944.

La Bataille des Ardennes est souvent vue, dans l’imaginaire collectif, comme une immense bataille de chars. La réalité est sans doute un peu plus nuancée… Les affrontements entre fantassins n’ont pas manqué. Mais lorsque l’on se ballade dans les villages qui ont subi ces combats, on ne voit plus de soldat portant l’uniforme américain ou allemand. En revanche, les chars, eux, sont toujours là. En partant de Bastogne jusque La Gleize, en passant par Celles et La Roche, ces chars ou vestiges de chars, sont les liens les plus directs entre les passants et la bataille qui a ensanglanté les Ardennes en décembre 1944.

Mais au-delà de cette première impression, après tout assez fugace, on a le sentiment qu’ils ont un intérêt véritable uniquement pour les amateurs d’histoire militaire. Cette analyse est juste… mais un peu courte.

Chacun de ces chars, a une histoire particulière. Ils ont tous été détruit dans des circonstances qui permettent de comprendre ce que signifiait être soldat en 1944. Ces carcasses sentent encore la peur, la sueur et l’histoire. Aujourd’hui, on ne voit plus que la structure de fer, mais on n’oublie que des hommes sont morts à l’intérieur de ces carapaces d’acier. Leur histoire est donc une bonne manière d’appréhender la bataille au niveau du simple soldat.