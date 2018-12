Les certifications professionnelles publiques bientôt reconnues pour les emplois publics

Le gouvernement wallon a adopté jeudi, en première lecture, un arrêté modificatif qui conduira à la reconnaissance des certifications professionnelles publiques dans le cadre du recrutement des emplois de la fonction publique régionale.

Concrètement, cette reconnaissance permettra aux personnes détentrices d'une certification professionnelle délivrée par l'IFAPME, le FOREM ou par le Consortium de Validation des Compétences (CVDC), d'accéder au recrutement dans la fonction publique régionale qui était jusqu'à présent réservé aux personnes titulaires d'un titre issu de l'enseignement, rappellent les ministres wallons de l'Emploi, Pierre-Yves Jeholet (MR), et de la Fonction publique, Alda Greoli (cdH).

"Cette avancée met fin à une discrimination et un non-sens qui perduraient depuis de très nombreuses années et apporte une réponse concrète à une demande de longue date des opérateurs de formation et de validation. Elle représente de nouvelles opportunités d'emploi et s'inscrit dans l'action plus large menée par le gouvernement sur la cohérence des parcours de formation dans une visée d'insertion", s'est félicité le ministre Jeholet.

"Les fonctions à pourvoir au sein du SPW sont diverses et variées. Il était donc tout à fait souhaitable et urgent qu'une partie des personnes ayant les compétences requises et qui étaient sur le marché du travail puissent postuler auprès de la Région wallonne. Cela met fin à une forme d'inégalité entre les demandeurs d'emplois", a renchéri Alda Greoli.