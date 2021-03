Les cas de Covid-19 à l'école sont stables selon l'ONE

Le nombre de cas de Covid-19 à l'école relevés au cours de la première semaine suivant les congés de détente (Carnaval) est semblable au nombre de cas constatés les semaines précédant ces vacances, indique jeudi l'Office national de l'enfance (ONE). Entre le 22 et 28 février, 974 cas ont été signalés aux équipes de promotion de la santé à l'école (PSE), dont 736 cas parmi des élèves de l'enseignement fondamental et secondaire (sur 900.000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles).

Bien que stable, le nombre de cas est cependant supérieur à celui des semaines de septembre, novembre, décembre, et janvier.

Le nombre d'élèves nouvellement mis en quarantaine au cours de la semaine suivant carnaval correspond à 0,3% des élèves de l'enseignement obligatoire.

Durant cette période, 49 écoles ont été concernées par un ou plusieurs clusters actifs. "Un cluster est une situation de 2 cas au sein d'une classe ou d'un groupe endéans les 14 jours ayant un lien épidémiologique, c'est à dire pour lesquelles l'équipe PSE suspecte une transmission au sein de la classe ou de l'école", précise l'ONE.