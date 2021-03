Les call center "vaccination" reçoivent beaucoup questions, notamment à propos du vaccin AstraZeneca

La vaccination du grand public est en marche pour les plus de 65 ans. Des call center ont été installés à divers endroits pour répondre aux questions des personnes invitées à se faire vacciner. A Bruxelles, le centre d’appels a déjà reçu des milliers d’appels avec, notamment, des questions au sujet du vaccin AstraZeneca. Le même phénomène a été décrit par la VRT en Flandres, à Anvers, où un centre de vaccination observe un nombre d’annulations plus élevé pour la semaine prochaine.

Installé au 13e étage d’une tour du quartier nord, le centre d’appel "Vaccination" pour la Région bruxelloise reçoit de nombreux appels. "On a reçu hier 6500 appels", explique François-Xavier Dohet, le Chef de projet "Vaccination" du call center N-Allo pour Bruxelles. "Les gens appellent souvent le matin. Les heures d’ouverture du call center sont de 9 heures à 17h30. Il est possible d’appeler l’après-midi où le temps d’attente est plus court", précise-t-il. La semaine prochaine, les effectifs du call center seront quasi doublés, passant de 85 à 175 personnes.

Les gens appellent pour poser des questions au sujet de l’invitation à se faire vacciner qu’ils ont reçue. Risque d’allergies, vaccination des accompagnants, autant de questions auxquelles les opérateurs ont été préparés. Il y a aussi des questions au sujet du vaccin AstraZeneca, l’un de ceux administrés pour le moment. Jeudi, on apprenait qu’au Danemark, les inoculations de vaccin AstraZeneca étaient suspendues pour au moins deux semaines, "après des rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca", a précisé l’Agence danoise de la Santé, tout en soulignant qu'"à l’heure actuelle, on ne peut pas conclure à l’existence d’un lien entre le vaccin et les caillots sanguins". Un décès suspect a également été signalé. Les autorités européennes ont ouvert une enquête. En Belgique, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) et le groupe de travail sur la vaccination en Belgique suivent de près les problèmes survenus au Danemark avec le vaccin d’AstraZeneca, a indiqué jeudi un porte-parole de la task force.

Au call center "vaccination" de Bruxelles, ces éléments d’information au sujet du vaccin d’AstraZeneca sont assez logiquement à l’origine de questions posées. "Oui, il y en a qui veulent changer de vaccin", a expliqué à la RTBF une opératrice du call center. "A ce moment-là, s’ils veulent changer de vaccin, on leur propose de prendre contact avec leur médecin généraliste parce que nous n’avons pas la possibilité de changer de vaccin", poursuit-elle. "Au niveau du contact center, nous ne sommes pas là pour aider les personnes à faire du shopping au niveau de la vaccination", explique François-Xavier Dohet, le Chef de projet "vaccination" du call center.