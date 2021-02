"Les bras m'en tombent", "Règles injustes ? Changez-les"… les critiques fusent après la déclaration de Nollet sur la bulle sociale

Le coprésident du parti Ecolo, Jean-Marc Nollet a rappelé dans l’Invité de La Première que, depuis le mois de novembre, nous vivons dans une bulle limitée à une personne en plus au sein d’un foyer. La question lui a alors été posée, s’il respectait cette bulle ? Sa réponse est claire : "Non". Et pour être précis, il ajoute ceci : "Au début, oui, je respectais la bulle, mais depuis quelques semaines, je m’autorise à accueillir deux personnes, un couple".

Les règles s'appliquent à tout le monde et elles sont là pour une bonne raison

De son côté, le Premier ministre a souhaité mettre les points sur les I par la voix de son porte-parole: "Les règles s’appliquent à tout le monde et elles sont là pour une bonne raison : lutter contre la propagation du virus. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est justement parce que tant de Belges ont fait des efforts ces derniers mois que nous sommes parvenus à éviter une troisième vague dans notre pays. Respecter les règles en vigueur est le meilleur moyen de garder les chiffres sous contrôle. Les derniers mois l'ont prouvé."

Il concède aussi que c'est difficile à tenir et ouvre la voie à d'éventuelles assouplissements lors du comité de concertation prévu vendredi : "Nous voulons tous retrouver au plus vite notre vie d’avant. C'est la raison pour laquelle le Comité de concertation examinera également vendredi comment donner plus de perspectives dans les semaines et les mois à venir, sans prendre le risque d’une troisième vague."