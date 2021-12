Les bourgmestres et échevins de district aussi soumis à la déclaration de patrimoine

Les bourgmestres et les échevins de district seront aussi soumis à la législation relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. La Chambre a adopté jeudi en séance plénière une proposition de loi spéciale en ce sens.

Déposé par des députés anversois de la majorité, le texte visait à combler ce manque dans la législation, seuls les bourgmestres et échevins des communes étaient soumis à cette loi.

Seule la ville d'Anvers dispose de districts. Au nombre de neuf, ceux-ci disposent de compétences limitées.