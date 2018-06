Les bourgmestres, de nouveaux shérifs ?

Le gouvernement vient de décider d’octroyer de nouveaux pouvoirs aux bourgmestres. Ce projet de loi règle les compétences des pouvoirs locaux et des bourgmestres en matière de nuisances publiques, d’atteintes à l’ordre public et de criminalité. En clair, les bourgmestres vont disposer de nouveaux outils législatifs afin d’agir contre le crime grave et/ou organisé. Selon le ministre de la Justice, Koen Geens, il s’agit d’établir les compétences de la commune dans le cadre de l’ordre public ainsi que de prévenir et de lutter contre la criminalité.

L’avant-projet de loi permet aux pouvoirs locaux de soumettre l’exploitation de certaines activités (une affaire Horeca, un lavoir, une entreprise de location de voitures, etc.) à un permis ou à des conditions, sur la base d'une estimation des risques, en vue d’éviter que cette exploitation soit utilisée à des fins d’activités criminelles.

Par exemple, le bourgmestre pourra imposer une astreinte administrative si une mesure de police n’est pas respectée, il aura aussi la possibilité de mise sous scellés administratifs.

Bertrand Henne reçoit autour de la table ce lundi 25 juin en direct dès 12h30 sur La Première, Philippe Pivin, bourgmestre de Koekelberg et Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière et Président de l'Union des Villes et Communes de Wallonie.