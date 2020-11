Les Belges se sont moins rendus à l'étranger lors des vacances d'automne

Les Belges se sont moins rendus à l'étranger au cours des vacances d'automne que lors de la période précédente, signale De Standaard mercredi.

A la satisfaction des agences de voyages, les îles Canaries étaient repassées - juste avant les vacances d'automne - du code couleur rouge au code orange. Mais les Belges, en dépit de réservations supplémentaires, ne sont pas partis en masse vers l'étranger, relève le SPF Santé publique.

Toute personne de plus de 16 ans, qui se rend plus de 48 heures dans un pays étranger, doit remplir un Formulaire de Localisation du Passager à son retour.

Il ressort des statistiques que les Belges, lors de précédentes vacances d'automne, ont un peu moins franchi les frontières. Lors des deux semaines de vacances d'automne, les citoyens de retour de voyage ont rempli environ 69.000 formulaires. Lors des deux semaines précédant ces vacances, on en avait comptabilisé environ 88.000, soit un quart de plus.

Les déplacements vers les zones rouges étaient légèrement plus fréquents pendant les vacances d'automne, car de plus en plus de zones étaient coloriées en rouge sur la carte du SPF Affaires étrangères.