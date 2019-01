Les autoroutes wallonnes à nouveau illuminées toute la nuit

Retour de l’éclairage de nuit sur les autoroutes wallonnes. La montée des prix de l’énergie et la volonté de faire des économies avaient poussé à éteindre la lumière entre 0H30 et 5H30. Mais l’interrupteur sera bientôt remis sur "ON".

63.000 poteaux remplacés

La SOFICO qui gère les grands axes wallons lance le remplacement général de l’éclairage. Finie la lumière orange des lampes au sodium et place aux nouvelles technologies et à leurs avantages.

Héloïse Winandy, porte-parole de la SOFICO, explique que l’éclairage LED qui va être mis en place demande moins d’entretien, dure plus longtemps, consomme 60% de moins et dispense une meilleure lumière.

Sécurité

Lorsqu’il avait décidé de restreindre à quelques zones l’éclairage autoroutier de nuit, le Gouvernement wallon avait expliqué qu’il coûtait très cher et… qu’il n’apportait rien d’intéressant en termes de sécurité.

On imagine que c'était une façon de faire passer la pilule puisqu’aujourd’hui la sécurité liée à un éclairage de nuit permanent est à nouveau mise en avant. Cet éclairage sera même modulable selon les conditions de circulation: neige, brouillard, accident…

Le contrat

Pour financer le projet, La SOFICO a conclu un partenariat avec des opérateurs privés réunis dans le consortium LuWa. Il en coûtera 60 millions d’euros par an pendant 20 ans à la Région.

Le contrat sera signé fin de ce mois et dès juin, le nouvel éclairage sera progressivement installé. Le chantier devrait être terminé dans 4 ans.