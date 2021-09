Les autorités pouvaient-elles anticiper les inondations ? Voici ce que disaient les prévisions européennes d'alerte de crue de l'EFAS

Ce vendredi 17 septembre, David Dehenauw, responsable des prévisions à l'IRM et Philippe Dierickx, directeur de la Gestion hydrologique au sein du Service publique de Wallonie, sont auditionnés (à 9h et 14h, respectivement) par la commission d'enquête sur les inondations qui ont touché la Wallonie du 14 au 16 juillet.

Parmi les questions des députés, plusieurs portent sur ces fameuses notifications EFAS : le Système européen de sensibilisation aux inondations, qui fournit des modèles prévisionnels pour aider à la gestion d'inondations et de crue.

Le flou persiste encore sur la manière dont ces notifications, et les données liées, disponibles en temps réel pour les partenaires EFAS, ont été utilisées pour gérer ces inondations. La RTBF s'est plongée dans ces données, disponibles en libre accès depuis un mois, et résume ici, sous forme de ligne du temps, les prévisions disponibles les jours précédant, et durant ces inondations dramatiques. Au delà des notifications, ce sont ici les données mises à jour toutes les 6 heures qui sont décrites.

Les gestion des inondations étant remises en question tout particulièrement pour le bassin de la Vesdre, et les villes de Verviers et Pepinster, la présentation des données EFAS se focalise sur cette zone géographique. Il n'est donc pas question ici d'interpréter ces données, c'est le métier des prévisionnistes, mais de présenter l'évolution prévisionnelle de ces inondations, fournie par le système européen.