Les associations d'anciens combattants appellent à l'unité de la Belgique

L'association Servio, l'organisme coupole regroupant les anciens combattants, prisonniers politiques, victimes de guerre, vétérans et associations patriotiques affiliées belges, a lancé lundi, deux semaines après les élections générales du 26 mai qui ont vu une poussé des extrêmes de gauche comme de droite - dont le Vlaams Belang en Flandre -, un appel à "œuvrer à ce qui nous unit, dans une Belgique riche de ses diversités et pour une Europe forte et en paix".

"Nous lançons officiellement cet appel fédérateur aux autorités politiques, économiques, culturelles du pays, et aux acteurs de la sécurité et de la défense. Puisse ce message faire partie des négociations en cours au niveau régional, communautaire, fédéral et international, pour garder le monde libre, tel que légué par nos anciens, et la Belgique en paix et apaisée pour les plus jeunes", a indiqué Servio dans un communiqué adressé à l'agence Belga dans la foulée des commémorations du 75e anniversaire du débarquement allié en Normandie, le 6 jui 1944.

"Nous demandons également qu'un ministre fédéral soit responsable pour toutes les matières qui concernent les anciens combattants et vétérans plus jeunes (de conflits récents, comme les missions extérieures menées par l'armée belge depuis la fin de la Guerre froide en 1989, ndlr), pour faciliter le travail et l'engagement bénévole des membres des nombreuses associations patriotiques œuvrant à perpétuer la mémoire et les valeurs de nos anciens", ajoute le texte, signé par le président de Servio, l'amiral de division à la retraite Jacques Rosiers, et approuvé par les associations francophones et néerlandophones réunies au sein de cette coupole fédérale.

"La disparition accélérée de nos passeurs de mémoire encore vivants nous incite à encourager toutes les associations patriotiques à réfléchir aux actions possibles en vue de pérenniser la mémoire de nos anciens et les valeurs fondamentales de notre démocratie, en particulier auprès des jeunes", poursuit Servio.

"Nous, Servio, coupole des associations patriotiques du pays, insistons fermement auprès des responsables politiques de tous niveaux de pouvoirs pour soutenir toute initiative allant en ce sens", indique encore le communiqué.

"Puissent les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale (entre juin 2019 et mai 2020, nldr) nous inciter à respecter l'appel des anciens. Unissons nos volontés, capacités, actions pour œuvrer à ce qui nous unit, dans une Belgique riche de ses diversités et pour une Europe forte et en paix", ajoute le texte.

Servio, qui regroupe une trentaine d'associations, représente quelque 25.000 membres, a expliqué l'amiral Rosiers - un ancien conseiller militaire du roi Philippe avant son accession au trône - à Belga.