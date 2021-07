Les animaux n’ont pas été épargnés par les intempéries, plusieurs mouvements de solidarité mis en place pour les secourir

La région était toutefois moins ébranlée selon l’association, "Liège étant largement plus touché, la SPA de Liège ou Animal sans Toit ont eu énormément d’appels et d’interventions d’urgence. Dans la province du Brabant Wallon ou de Namur, les gens ont pu prendre les devants". Grâce au décalage des zones pluies, des actions préventives ont pu être menées pour éloigner les animaux des cours d’eaux dans ces provinces.

Les associations centralisent les offres sur leurs pages, et mettent en lien volontaires et sinistrés. Une solidarité telle que les associations n’ont parfois pas eu le temps d’arriver sur le terrain, l’animal était déjà secouru. La présidente du refuge "Le Rêve d’Aby", Sophie Locatelli, témoigne : "Les gens nous contactaient, à peine on se mettait en route, qu’ils nous recontactaient pour nous dire qu’ils avaient trouvé une solution avec les voisins. Des ânes pris au piège à Hamoir, ou un poney à Grez-doiceau ont été mis en sécurité par des volontaires. Nous sommes là pour aider les animaux en danger, quelle que soit la situation. Pourtant, nous avons déjà énormément de choses à gérer entre les animaux abandonnés, maltraités, ou errants. La solidarité entre les personnes évite de surcharger encore nos services".

Ces annonces d’aides sont publiées sur les réseaux sociaux. Des groupes d’entraides ont été créés. Ceux qui ne peuvent pas accueillir d’animaux rassemblent de la nourriture, des couvertures et même des fonds. Ces dons sont à destination des associations, ou des particuliers démunis de matériel pour leurs compagnons. Et des recherches ont été lancées pour les animaux disparus.

De nombreuses implantations et terrains ont été inondés. Des solutions de replis ont dû être trouvées pour mettre au sec les animaux sauvés par les associations. Les internautes ont proposé des prairies, des abris de fortune ou même des jardins clôturés. La faculté vétérinaire de l’Université de Liège a également limité ses interventions aux urgences , offrant un abri au bétail liégeois. Chevaux, vaches ou autres animaux de basse-cour ont pu être relogés. Une solution provisoire, notamment pour ces moutons secourus par Les Poilus du Blé et accueilli par une écurie proche des lieux.

Reloger des animaux d’élevage est normalement impossible en Belgique. "Chaque animal a un lieu de détention propre. Les démarches administratives sont longues pour les déplacer". Il s’agit de normes sanitaires. C’est ce qu’explique Aline Lecollier, vétérinaire responsable des dossiers sanitaires à la Fédération Wallonne de L’Agriculture : "La Fédération a directement contacté l’AFSCA et le cabinet du ministre de l’agriculture David Clarinval, pour éviter des pénalités vu l’urgence. Leur réaction a été rapide, et nous avons obtenu l’autorisation pour les éleveurs professionnels de mettre les animaux dans les étables vides d’exploitations de même statut".

Les crues ont détruit des habitations, mais aussi les habitats des animaux sauvages. Certains ont fui vers des zones sèches et sécurisées, alors que d’autres ont exploré des rivières urbaines et autres zones d’habitude inaccessibles. Une biche s’est notamment réfugiée dans la chaleur et les couvertures d’une maison, alors qu’un poisson a été sauvé du déluge, et relâché dans la Vesdre.