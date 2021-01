Les aménagements décidés hier pour les jeunes de plus de 12 ans ont été validés par le comité ministériel restreint de ce matin

Elle était évoquée hier et encore, ce matin. Mais aux dernières nouvelles, cette rencontre qui devait réunir les ministres de l’Enseignement et de la Jeunesse des communautés, Frank Vandenbroucke et le Premier ministre, Alexander De Croo n’aura pas lieu. Elle vient d’être annulée par le cabinet du Premier ministre.

Normalement, lors de cette réunion, les aménagements prévus hier pour les jeunes et principalement, pour les jeunes entre 12 et 18 ans, allaient y être discutés. Selon certaines sources, comme tout a déjà été dit sur ces aménagements dans la presse notamment, cette réunion ne servirait plus à rien.

Et selon les dernières informations officielles, les mesures décidées hier par les ministres de la Jeunesse des Communautés après avoir consulté des pédiatres et des experts, ont été validées ce matin lors du kern, le comité ministériel restreint. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden va sortir un nouvel arrêté ministériel pour prendre en compte les aménagements décidés. Et tout cela sera validé lors d'un Comité de Concertation qui se tiendra normalement demain de façon électronique.