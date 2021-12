Les aides-ménagères manifestent à Bruxelles pour une amélioration des conditions de travail

Marina Künzi, secrétaire permanente CSC, explique que "plusieurs aides-ménagères ont encore témoigné des difficultés de leur métier. Elles se retrouvent avec des salaires de misère et doivent choisir entre se soigner et donner à manger à leurs enfants, ce qui n'est pas normal dans un secteur subsidié à 70% par l'État". Les syndicats font valoir que les aides-ménagères sont payés 12 euros brut de l'heure et que leur salaire moyen est de 1170 euros net par mois.

Une septantaine d'aides-ménagères et de représentants syndicaux se sont mobilisés lundi à 09h00 devant le siège social de l'entreprise Daoust Titres-Services, situé Porte Louise à Ixelles. Ils réclament une augmentation des indemnités de déplacement et une amélioration des conditions de travail. Les trois syndicats réunis en front commun annoncent que cette action est la première d'une longue série, qui seront organisées jusqu'au 20 décembre dans tout le pays.

Les syndicats observent que s'il y a moins d'argent, il y en a encore pour engranger des bénéfices. Ils notent entre autres que l'agence Het Poetsbureau a versé 10 millions d'euros à ses actionnaires en 2020 et que le groupe Trixxo a réalisé un bénéfice de 5 millions d'euros cette même année.

Une délégation a été reçue par Giles Daoust, qui dirige l'entreprise familiale, et le directeur des ressources humaines. "On nous a fait remarquer que la crise a été dure pour tout le monde et que les aides-ménagères ont pu garder 70% de leurs revenus, mais c'est l'État qui a mis en place un chômage Corona", s'est offusquée Marina Künzi. "Ils ne se sont pas engagés à donner quoi que ce soit de leur côté tant que Federgon n'aurait pas remis en route les négociations, alors qu'ils sont en bénéfice en 2019 et 2020. Les aides-soignantes étaient déçues, mais décidées à continuer les actions pour se faire respecter".