Les aides d'urgence aux artistes vont-elles être adoptées ce jeudi? "J'espère qu'on ne va pas revivre le triste spectacle de ces dernières semaines au parlement" (Ludivine Dedonder, PS)

Les aides d’urgence aux artistes et techniciens de la culture vont-elles être finalement adoptées ce jeudi au parlement fédéral ? Il y a 3 semaines, un front flamand (Groen et sp.a exceptés) renvoyait à plus tard ces mesures sociales pour les artistes... provoquant un tollé de l’assemblée. Il y a urgence, estime la députée fédérale PS Ludivine Dedonder qui porte le texte et qui était l’invitée de Matin Première ce jeudi. Alors ce 9 juin, ça passe ou ça casse ?

J’espère qu’on ne va pas revivre le triste spectacle que nous avons pu connaître ces dernières semaines au parlement.

Cette proposition de loi permet un accès temporaire plus flexible au chômage pour les artistes et techniciens du secteur artistique. S’il n’est pas adopté avant les vacances parlementaires, tout sera reporté à la rentrée. "Ça fait trois mois jour pour jour que j’ai déposé cette proposition", note Ludivine Dedonder. “Elle a pour but d’apporter une mesure d’urgence à des artistes, techniciens qui n’ont plus aucun revenu depuis mars dernier. J’espère qu’on ne va pas revivre le triste spectacle que nous avons pu connaître ces dernières semaines au parlement. Parce que effectivement, chaque semaine qui passe c’est une semaine de galère en plus pour tous ces artistes et tous ces techniciens”.

Alors se dirige-t-on vers une manœuvre politique pour repousser à nouveau le vote ? Une majorité existe pour adopter le texte, mais un groupe de parlementaires, comme pour le dossier de l’IVG, pourrait à nouveau renvoyer cette proposition pour la faire analyser et ainsi postposer le vote.

Il y a trois semaines, un front flamand, N-VA en tête suivi d’autres partis néerlandophones, ont renvoyé ce texte à la Cour des comptes et au Conseil d’Etat pour des analyses juridiques. La crainte des partis flamands : que cette mesure coûte trop cher aux finances publiques. La Cour des comptes l’a évaluée à environ 80 millions d’euros. Mais aujourd’hui, la députée PS a bon espoir qu’un vote ait enfin lieu aujourd’hui: "Je pense que cet après-midi, il y aura un vote. Il ne devrait plus y avoir de risque parce que toutes les ficelles parlementaires ont été utilisées. Donc on espère qu’il y aura une prise de responsabilité de la part des parlementaires”. Et d'ajouter : "On a accordé du chômage temporaire à d’autres professions. On a accordé le droit passerelle. Pourquoi les artistes et les techniciens (monteurs, cameramen,...) seraient les seuls à ne pouvoir bénéficier d’aucune aide de l’Etat?”.

En Commission, certains partis ont assimilé les artistes à des profiteurs, fraudeurs

Ludivine Dedonder se dit choquée des propos entendus en commission de la part de certains partis : "On assimilait les artistes à des profiteurs, fraudeurs. On m’a traitée de Saint-Nicolas qui offrait des cadeaux démesurés aux artistes. On parle ici d’une allocation de chômage d’un peu plus de 1000 euros par mois. C’est quand même le seuil minimum pour vivre dignement. Je pense qu’il y a la volonté chez certains de ne pas aider ce secteur".

La socialiste rappelle d’ailleurs que le secteur culturel est lui aussi un moteur pour les finances publiques : "Derrière le secteur culturel, il y a un vecteur économique important : c’est 250 000 emplois, plus les emplois indirects. C’est un secteur qui contribue à environ 5% du PIB. Il ne faut pas voir les artistes comme des profiteurs mais comme des personnes qui contribuent à notre économie".

Des aides d'urgence à une réforme structurelle du statut d’artiste

Suite au coronavirus, le secteur va avoir du mal à rebondir. Les fédérations sont déjà en train de plaider pour une réforme structurelle des artistes pour aller plus loin que les mesures ponctuelles demandées pour ces prochains mois.

"Si c’est voté aujourd’hui, il y aura le regret du temps perdu et de ne pas avoir été suivis pour aller plus loin”, souligne Ludivine Dedonder. “Nous avons fait ce compromis en acceptant de limiter dans le temps nos mesures pour répondre à l’urgence. Mais nous nous sommes engagés et nous avons déjà commencé à travailler à réétudier en profondeur le statut d’artiste qui est manifestement inadapté à leur réalité de terrain. Les artistes, quand ils perçoivent une allocation de chômage, ils ne sont pas en recherche d’emploi. Ils sont en création, en recherche de financements. Et c’est très difficile pour eux de trouver des assureurs, par exemple, qui vont accepter de les aider à concrétiser leur projet".

Longtemps oubliés dans les mesures prises suite au confinement, les artistes pourraient aussi être les grands absents du plan de relance en cours d'élaboration. Le PS s’engage à soutenir le secteur sur le long terme : "Des textes seront déposés à la rentrée parlementaire pour une réforme structurelle de ce statut. Il y aura encore des mois où cela risque d’être la galère", précise Ludivine Dedonder pour qui ce soutien structurel suppose également d'aboutir rapidement un gouvernement majoritaire. Mais la députée est très critique concernant les discussions en cours menées par les présidents des partis du MR, CD&V et Open VLD : "Je me demande s'ils discutent réellement. Parce que je vois tous ces tweets à la Trump où on se querelle les uns les autres, où on passe plus de temps sur les clichés que sur les discussions. Alors quand me dit Arizona, moi je ne vois toujours pas de gouvernement, je vois un désert".