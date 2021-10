Les agriculteurs wallons inquiets quant à la mise en œuvre de la Politique agricole commune

Les agriculteurs ont pu exprimer vendredi auprès de plusieurs ministres wallons leurs inquiétudes quant à la mise en œuvre de la Politique agricole commune (PAC) en Wallonie. Le ministre-président Elio Di Rupo, les vice-présidents Willy Borsus, Philippe Henry, Christie Morreale, et la ministre Céline Tellier se sont montrés "particulièrement attentifs" aux préoccupations relevées par les représentants de la Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA) en ce qui concerne les impacts économiques potentiels des stratégies du Green Deal couplées à la PAC sur notre agriculture et sur l'accès à une alimentation de qualité à un prix raisonnable pour nos consommateurs.

"Le gouvernement a aussi souligné la nécessité de concilier d'une part la rentabilité des fermes familiales wallonnes (tout particulièrement pour les jeunes), notre souveraineté alimentaire, le bien-être des consommateurs et d'autre part la prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux", pointe la FWA dans un communiqué diffusé vendredi soir.

Etudes à l'appui, la FWA estime que les stratégies du Green Deal, et en particulier "De la ferme à la table", vont diminuer la compétitivité de notre agriculture européenne et notre souveraineté alimentaire. "Ces politiques combinées risquent de faire très mal au secteur agricole de l'Union européenne, ainsi qu'aux consommateurs, et ce, de surcroît, sans atteindre les résultats attendus concernant les défis climatiques et environnementaux."