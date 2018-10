Les agents pourrissent-ils le football ?

Le scandale dans le football belge a mis en avant le rôle grandissant des agents de joueurs. Depuis la création de la Champions League en 1992, ils ont de plus en plus de pouvoir. Ce sont les rois du mercato. Ils négocient les contrats des joueurs et se rendent incontournables pour les clubs. Parfois, les agents représentent en même temps le club et le joueur, bonjour le conflit d’intérêts ! Les agents finissent alors par intervenir dans la politique sportive des clubs et se servent de plantureuses commissions au passage. Leur réseau passe parfois par des montages juridiques complexes. Central, le métier d’agent n’est pourtant encadré par aucune formation ni aucune régulation. Pourtant, dans certains pays, comme les États-Unis, la profession est cadenassée, hyper-professionnalisée.

