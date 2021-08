Les agents de police pourront déclarer une heure de sport comme temps de travail

Les agents de police qui pratiquent un sport comme le jogging ou le fitness dans leur temps libre afin d’entretenir leur condition physique pourront désormais déclarer cette activité comme une heure de temps de travail, ressort-il d’une circulaire de la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) concernant la santé mentale et physique des policiers. Les sports mécaniques, les fléchettes ou le billard n’entrent pas en ligne de compte, rapporte samedi Het Nieuwsblad.

"De nombreux agents pratiquent un sport pendant leurs heures de service. Cela a toujours été le cas et nous favorisons cette pratique. C’est le cas notamment à la police fédérale, où on dispose de l’infrastructure nécessaire", explique An Berger, de la police fédérale.

"Mais pour les services d’intervention, et surtout au sein des polices locales, il n’est pas toujours possible de prendre une heure pour faire du jogging ou du fitness."

Avec cette nouvelle disposition, la ministre entend donner davantage de flexibilité et permettre à tous les agents de pratiquer un sport.