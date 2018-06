Les agents de la fonction publique fédérale manifestent à Bruxelles

Des préavis de grève ont aussi été déposés dans la plupart des administrations de l'Etat, notamment dans les prisons, pour permettre au personnel de participer à la manifestation. Les fonctionnaires redoutent la réforme de leur statut portée par le ministre de tutelle Steven Vandeput. Et en principe c'est ce soir qu'arrive à échéance le calendrier des négociations.

Et les syndicats estiment qu'elles sont loin d'aboutir. Seuls 4 des 13 chapitres ont jusqu'ici été abordés. La réforme concerne les recrutements, les nominations, les promotions, les congés, les indemnités, la mobilité... Bref tous les aspects administratifs et pécuniaires des fonctionnaires. Pour le syndicaliste CGSP Michel Jacobs, "C’est un statut qui datait de 1937. Il fallait le dépoussiéré, mais pas le couper à la hache comme c’est fait ici. Le pire est que nous avons depuis un mois négocié avec les autorités et que nous avons l’impression de jouer au ping pong, mais sans vrais échanges. Ils ont un point de vue et s’y tiennent".

C’est un peu la mort de la fonction publique

Et si les syndicats dénoncent le peu de marge laissé à la concertation, ils ne sont pas plus tendres avec la réforme elle-même, comme l’illustre Sylvana Bossio pour la CSC. "C’est un peu la mort de la fonction publique. On veut contractualiser avec une privatisation à la clé. On introduit l’intérim dans la fonction publique fédérale. On est en train de complètement la détricoter et de la dépouiller de tous ses moyens."

La manifestation prévue ce matin à l'entrée de la négociation et les arrêts de travail possibles dans certains services de l'Etat pourraient dès lors n'être que le début d'un bras de fer entre les fonctionnaires et le gouvernement.

Les perturbations liées à l'action du jour devraient être limitées.