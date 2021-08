Les Afghans rapatriés en Belgique en quête de protection : "Leur dossier sera traité comme tous les autres"

Les vols organisés par la Défense à partir de Kaboul ont permis d’exfiltrer des Belges et leur famille, mais également 111 Afghans qui ont travaillé pour l’armée et les affaires étrangères belges, ainsi que 185 Afghans qui travaillaient pour des organisations de défense des droits humains dans leur pays.

Ces personnes qui n’ont pas de titre de séjour dans notre pays vont pouvoir entamer les démarches administratives. Elles pourront par exemple demander un permis de séjour dans le cadre d’un regroupement familial. D’autres devront entamer une demande de protection auprès de la Belgique. C’est-à-dire entamer une procédure de demande d’asile. Et c’est le CGRA, le Commissariat aux réfugiés et aux apatrides, qui est compétent pour traiter leur dossier. Et durant l’examen de leur dossier, toutes ces personnes recevront un permis de séjour provisoire.

Statut de réfugié, statut de protection subsidiaire, ou rien

A l’issue de cette procédure, ces Afghans pourraient obtenir le statut de réfugié, conformément à la Convention de Genève, soit obtenir le statut de protection subsidiaire, un statut provisoire. Ce statut peut être octroyé aux demandeurs qui ne satisfont pas aux critères de reconnaissance du statut de réfugié (Convention de Genève) mais qui se trouvent néanmoins dans une situation telle que le retour vers leur pays d’origine représenterait un risque réel d’atteintes graves. Cette protection subsidiaire peut cependant leur être retirée si les circonstances changent dans le pays d’origine par exemple.

Mais rien ne garantit que ces personnes obtiendront un de ces deux statuts. Ces personnes exfiltrées par le gouvernement ne bénéficieront en tout cas d’aucun traitement particulier. "Leur dossier sera traité comme tous les autres", disait ce matin, dans un entretien accordé au "Soir", Dirk Van den Bulck, le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Il s’est voulu très clair : "Ce n’est pas parce que le gouvernement belge a fait rentrer ces personnes en les jugeant à risque que le CGRA va automatiquement décider de leur octroyer un statut de protection".