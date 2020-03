Les Affaires étrangères ont organisé le rapatriement de plusieurs centaines de Belges

Plusieurs centaines de ressortissants belges bloqués à l'étranger en raison des restrictions de déplacement imposées par de nombreux pays à la suite de la pandémie de Covid-19, ont déjà regagné la Belgique, a indiqué lundi soir le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Philippe Goffin.

Plusieurs centaines de Belges en vacances dans les îles Canaries (Espagne) regagnent dès à présent la Belgique sur plusieurs vols affrétés par le gouvernement belge, dont le premier (un Airbus A321 de location qu'utilise le ministère de la Défense) a décollé hier/dimanche. "La Belgique organisera plusieurs autres vols de rapatriement cette semaine", précise le ministre dans un communiqué.

Plusieurs centaines de Belges ont également pu revenir au pays depuis la Tunisie, grâce à une initiative belge avec l'appui de l'Union européenne, a ajouté M. Goffin (MR), confirmant une annonce faite à la mi-journée par la Commission européenne. Celle-ci faisait référence au mécanisme européen de protection civile auquel la Belgique a fait appel vendredi.

Au Sénégal, deux vols de rapatriement sont organisés depuis Dakar ce lundi 23 et mercredi 25 mars pour ramener à bon port plus de 200 compatriotes et d'autres Européens, a encore indiqué le chef de la diplomatie.

En Amérique du Sud, les Affaires étrangères ont facilité samedi le retour en Belgique de 235 citoyens européens, dont une majorité de Belges, à partir de Buenos Aires.