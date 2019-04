Les Affaires étrangères déconseillent les voyages non essentiels au Sri Lanka

Les Affaires étrangères déconseillent tout voyage non essentiel au Sri Lanka. L'avis de voyage a été mis à jour ce vendredi sur le site des Affaires étrangères.

Le SPF Affaires étrangères a pris cette décision après les attaques du dimanche 21 avril qui ont tué 253 personnes dans ce pays. Vendredi matin, la police sri-lankaise a prévenu de nouvelles attaques possibles. "Divers terroristes sont activement recherchés et un risque de nouvelles attaques pourraient se produire dans le pays. ll n'est pas impossible que des tensions communautaires se ravivent", dit le nouvel avis de voyage.

Pour les Belges qui se trouvent actuellement au Sri Lanka, les Affaires étrangères conseillent "d’être particulièrement vigilant et attentif, de suivre les instructions des autorités locales". Il est aussi recommandé "d’éviter les rassemblements, les services de culte et les lieux publics, de limiter ses mouvements et de rester sur place à l'intérieur où cela est possible".

Il est également conseillé de suivre la presse locale et de respecter strictement les consignes du personnel de sécurité.

Le ministère néerlandais des Affaires étrangères avait déjà adapté son avis de voyage jeudi.