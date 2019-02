Les activités collaborationnistes d'un ancien bourgmestre d'Anvers font changer le nom d'un quai

Le collège communal d’Anvers a décidé de retirer le nom de Delwaide à l’un des quais du port après les révélations sur le rôle joué par l’ancien bourgmestre dans la déportation des Juifs durant la IIe Guerre mondiale.

Dans le livre « 1942-L’année du silence », l’historien et recteur de l’université d’Anvers, Herman Van Goethem, jette une lumière crue sur l’administration communale de l’époque dirigée par Leo Delwaide. Selon lui, le bourgmestre a soutenu sans ambiguïté la politique allemande menée contre les Juifs et a apporté son entier soutien aux préparatifs des déportations…

Dans ce contexte, Groen a estimé qu’il n’était pas adéquat que Leo Delwaide ait l’honneur qu’un dock de la Métropole porte son nom. Le chef de groupe des écologistes flamands à Anvers, Wouter Van Besien, avait indiqué qu’il mettrait le point à l’agenda du prochain conseil communal et plaidé pour qu’un comité scientifique se saisisse de l’affaire.

L’ancien rédacteur en chef de la revue Joods Actueel, désormais candidat N-VA aux élections du 26 mai, Michael Freilich, a de son côté indiqué qu’il demanderait à son parti de soutenir la demande des écologistes. « D’une part, il n’est pas possible de changer les noms de dizaines de rues et monuments dans le pays, mais d’autre part, nous devons faire preuve de respect envers les victimes de l’Holocauste et leurs descendants », a-t-il souligné.

« Après la lecture du livre, il était clair que l’on ne pouvait plus garder ce nom. L’ouvrage couronne des années de recherche historique et établit de manière incontestable que l’administration communale de l’époque ainsi que le bourgmestre portent une responsabilité écrasante », a expliqué vendredi le bourgmestre Bart De Wever.

La société qui exploite le port est compétente pour dénommer les quais, mais ceux-ci sont la propriété de la Ville. Le collège a donc l’intention de proposer un nouveau nom lors du prochain conseil communal. « Je n’appelle pas à ce que l’on suggère des tas de noms car je ne veux décevoir personne. Ça doit être un choix positif », a ajouté le bourgmestre.

Une nouvelle dénomination n’aura pas de grande incidence pratique car l’activité portuaire est organisée autour des numéros que portent les quais.

L’histoire est ce qu’elle est

Le changement de dénomination du quai Delwaide pourrait encourager d’autres demandes de ce genre visant des personnalités controversées, par exemple la rue Carnot, du nom du général français qui a assiégé la ville en 1814, à la fin des guerres napoléoniennes.

« La différence, c’est que les victimes et leurs descendants ne nous interpellent pas. L’histoire est ce qu’elle est. Pour la statue de Leopold II à Ekeren, l’administration du district a décidé d’installer un écriteau informatif. Dans le cas du quai Delwaide, un mot d’explication ne suffira pas. Quiconque lit le livre, et je ne peux que le conseiller, n’en doutera pas un instant », a expliqué Bart De Wever.

Le Forum der Joodse Organisaties (Forum des organisations juives) a exprimé sa satisfaction. Il s’agit pour lui d’une « juste décision ».