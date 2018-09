Les accords, promesses et annonces tiennent-ils toujours en politique?

Depuis quelques jours, MR et PS, par présidents interposés, ont exprimé leurs préférences. Olivier Chastel, président du MR, souhaite la poursuite de la coalition actuelle avec la N-VA au niveau fédéral et avec le CDH au niveau wallon. Et Elio Di Rupo, président du PS, du coup de proposer, une coalition du progrès en Wallonie et à Bruxelles avec Ecolo et Défi. Mais, au fil des années, les projets et reconductions d'accord n'ont pas tous été tenus.

En 1987, les chrétiens-démocrates se séparent des libéraux

Depuis 1981, chrétiens-démocrates et libéraux s'étaient engagés pour huit ans à tous les niveaux de pouvoir. Mais, en 1987, les chrétiens-démocrates retirent la prise. Un des motifs invoqués, c'est qu'ils ne supportaient plus la politique néo-libérale de Guy Verhofstadt, alors jeune ministre PVV du Budget. Les élections suivront et dans la foulée, le nouveau gouvernement sera chrétien-socialiste mais en gardant le même premier ministre, le CVP Wilfried Martens.

17 ans plus tard, en 2004, c'est le PS qui changera de partenaire au niveau régional. PS et MR étaient ensemble au pouvoir à Namur, en région bruxelloise et même au niveau fédéral. Mais, après les élections régionales, les socialistes invoquant entre autres certains choix politiques de Charles Michel, alors jeune ministre wallon des Affaires intérieures, mettront les libéraux sur la touche et choisiront le CDH comme nouveau partenaire.

Et puis, en juin 2017, en cours de législature, le CDH met le PS sur la touche, à cause des scandales, dira Benoît Lutgen, pour le remplacer par le MR. Mais l'opération ne marchera qu'au niveau wallon, faute de majorité à 2 ailleurs.

En 2009, c'est "la guerre" entre socialistes et libéraux

Les 2 partis sont à couteaux tirés. Didier Reynders est le président du MR, et il explique qu'il y a certains socialistes qui sont infréquentables à cause des affaires. Elio Di Rupo dit alors dans un débat télévisé sur la RTBF que quoiqu'il arrive, il ne gouvernera pas après les élections, avec les libéraux au niveau régional. Ce sera le cas grâce à une coalition avec le CDH et Ecolo.

2014, la surprise MR

En 2014, il y a toujours beaucoup de tensions entre PS et MR avant les élections qui sont, pour la première fois, régionales, législatives et européennes. Après le scrutin, la tension ne retombe pas... surtout après le choix du PS de s'allier avec le CDH au niveau des régions et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et le MR de se lancer dans une coalition avec la N-VA au niveau fédéral. Un choix qui a surpris, Charles Michel ayant expliqué comme bon nombre de présidents francophones durant la campagne, qu'il ne gouvernera jamais avec le parti nationaliste flamand.