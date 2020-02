Les 8 réseaux hospitaliers wallons sont sur les rails

Les 8 réseaux hospitaliers wallons sont désormais sur les rails et remplissent les obligations légales en termes de couverture géographique. Selon une première analyse de l'Aviq, l'Agence wallonne pour une vie de qualité, ils couvrent en effet l'ensemble du territoire régional, à l'exception de 3 communes - Braine-l'Alleud, Waterloo et Hélécine - qui seront intégrées dans les réseaux d'autres régions, a assuré mardi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), interrogée en commission du Parlement de Wallonie.

Concrètement, coexisteront, au sud du pays, le réseau Phare regroupant les hôpitaux CHWAPI, CHR Haute Senne, Centre Hospitalier de Mouscron et Epicura; le réseau alliant le CHU Tivoli, les Centres Hospitaliers Jolimont, le CHU Ambroise Paré et le CHR Mons-Hainaut; le réseau comptant le CHU de Liège, le CHBA, le CHR de la Citadelle, le CHR de Huy, la Clinique André Renard, le CHR de Verviers, le Centre Hospitalier de Malmédy et ISOSL Valdor Péri; le réseau regroupant le CHC, la Klinik St Josef de St Vith et le St Nikolaus-Hospital d'Eupen; le réseau HUmani Santé Charleroi Thiérache dont les hôpitaux membres sont le CHU Vésale, le Centre de Santé des Fagnes et le CHU de Charleroi; le réseau Hospitalier de Charleroi Métropole avec le GHDC et la Clinique Notre-Dame de Grâce; le réseau Hospitalier Namurois (le CHR de Namur, le CHR Val de Sambre, la Clinique Saint-Luc de Bouge, et les hôpitaux du CHU UCL Namur -Dinant, Sainte-Elisabeth, Mont-Godinne) et enfin le réseau Vivalia.

Selon l'analyse des demandes d'agrément effectuée par l'Aviq, toutes les communes wallonnes sont couvertes par ces réseaux, sauf Waterloo et Braine-l'Alleud qui seront couvertes par le réseau du Chirec ainsi que Hélécine. "Mais un bref regard sur les parts de marché des hôpitaux dans cette commune laisse apparaitre que deux hôpitaux flamands y prennent majoritairement (53,4%) en charge les patients, suivis par les Cliniques universitaires Saint-Luc (9,4%) et le CHC (8,4%). Hélécine sera dès lors couverte par au moins un réseau hospitalier", a précisé la ministre.

Par ailleurs, chaque réseau est de forme continue, ce qui faisait également partie des obligations légales, a-t-elle enfin souligné.