"Les 109", les partis face aux jeunes

Ce mardi soir sur la Une, six personnalités politiques issues des six grands partis francophones sont face à 109 jeunes, âgés de 18 à 30 ans. Ce « sang neuf » les bombarde de questions dans un débat politique basé sur le principe du jeu télévisé, en direct, et en prime time !

Dans ce concept inédit, les « 109 » jeunes s’approprient le contenu de l’émission en y évoquant leurs préoccupations et font entendre leur voix grâce au vote en direct : ils peuvent directement indiquer s’ils sont convaincus ou non par les réponses des personnalités politiques. Défis, arguments, suspense, analyses sont au centre de cette émission en 4 manches, présenté par Sacha Daout.

Et pendant que l’émission donne en télévision la parole à cette « génération du changement », un Facebook Live sur notre page Facebook ajoute encore davantage d’interactivité et un décryptage assuré par Philippe Walkowiak.

Notre journaliste apporte son expertise et son analyse et répond à vos commentaires dont plusieurs sont relayés en télévision pour interpeller les femmes et hommes politiques.

Nos invités

Des "poids lourds" mais aussi des outsiders pour faire face à nos 109 citoyens. Dans l'ordre alphabétique: Georges-Louis Bouchez pour le MR, Catherine Fonck pour le cdH, Raoul Hedebouw pour le PTB, Paul Magnette pour le PS, Sophie Rohognyi pour DéFI et Sarah Schlitz pour Écolo.

Le concept en détails

"Les 109" est un concept d'émission politique tout à fait inédit dans lequel débat politique et divertissement s'entrecroisent habilement. 109 jeunes citoyens sont face à six personnalités politiques. L'émission se séquence en quatre manches : le Quizz, la Revanche, le Face à face et le Débrief.

Dans le Quizz, six mots mystères sont soumis aux candidats. Derrière ces mots se cachent les thématiques centrales de cette campagne électorale : le pouvoir d'achat, la mobilité, la méfiance citoyenne à l'égard du pouvoir politique, l'enseignement, le climat et la santé. Chaque mot mystère sera affiché et le candidat qui appuiera le plus rapidement sur son buzzer aura le droit de réagir à la question de l'un de nos 109. S'en suivra un classement des candidats en fonction leur réponse. Lequel sera le plus convainquant? Ce sera au public et aux 109 de le dire, via notre application Opinio. Dans la Revanche, les candidats seront à nouveau confrontés au six mêmes thèmes, cachés derrière de nouveaux mots mystères. Mais cette fois-ci, ce sont les candidats politiques jugés les moins convaincants qui auront le droit de répondre en premiers. La troisième manche sera composés de trois face à face se déroulera à quatre. Dans chaque débat, deux citoyens feront face à deux candidats. Pour chaque débat, un thème choisi : justice, immigration et pouvoir d'achat. Viendra enfin l'heure du débrief. Un expert RTBF, Marc Sirlereau, fera alors le point sur les différentes déclarations et décortiquera les propos des six candidats.

Chaque manche sera ponctuée par l'intervention d'Ophélie Fontana. Notre journaliste nous tiendra au courant en direct des différentes réactions sur les réseaux sociaux.

Opinio fait peau neuve

Déjà employée dans l'émission politique A Votre Avis chaque mercredi, Opinio a, il est vrai, fait ses maladies de jeunesse. Mais cette période est derrière elle. Opinio est à présent pleinement opérationnelle et ergonomique. Téléchargez-là sans attendre. Elle vous permet de juger en direct si les personnalités politiques vous ont convaincu ou non, en fonction de leurs réponses.

►Sur iOS : https://itunes.apple.com/be/app/opinio/id1446541642

►Sur Androïd : https://play.google.com/store/apps/details?id=opinio.media