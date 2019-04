"Les 109", les partis face aux jeunes: suivez l'émission en Facebook Live dès 20h15

Ce mardi soir sur la Une, six personnalités politiques issues des six grands partis francophones seront face à 109 jeunes, âgés de 18 à 30 ans. Ce « sang neuf » les bombardera de questions dans un débat politique basé sur le principe du jeu télévisé, en direct, et en prime time !

Dans ce concept inédit, les « 109 » jeunes s’approprieront le contenu de l’émission en y évoquant leurs préoccupations et feront entendre leur voix grâce au vote en direct : ils pourront directement indiquer s’ils sont convaincus ou non par les réponses des personnalités politiques. Défis, arguments, suspense, analyses seront au centre de cette émission en 4 manches, présenté par Sacha Daout.

Et pendant que l’émission donnera en télévision la parole à cette « génération du changement », un Facebook Live donnera la parole à tous. Ce direct à suivre ici et sur notre page Facebook ajoutera à l’émission encore davantage d’interactivité et un décryptage assuré par Philippe Walkowiak. Notre journaliste apportera son expertise et son analyse et répondra à vos commentaires dont plusieurs seront relayés en télévision pour interpeller les femmes et hommes politiques.