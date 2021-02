Législation sur le travail portuaire : la justice UE relève des éléments problématiques

La Cour de Justice de l'Union européenne s'est prononcée jeudi sur la législation belge organisant le travail portuaire, soit la "loi Major" et un arrêté royal de 2016 qui y est associé. Si la plupart des éléments attaqués peuvent être justifiés, note la Cour, le fonctionnement de la commission paritaire de reconnaissance des ouvriers portuaires est problématique et va à l'encontre des libertés de circulation inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, juge-t-elle.

Cette commission administrative est composée de représentants des employeurs et des syndicats, statue sur les demandes de reconnaissance sans délai maximum imposé, et établit un contingent de travailleurs portuaires en fonction des besoins. Ceux qui n'y sont pas repris voient la durée de leur reconnaissance limitée à celle de leur contrat de travail, observe la Cour. Autant d'éléments qu'elle pointe comme n'apparaissant pas justifiés.

Au-delà de cette commission administrative paritaire, le reste de la législation attaquée n'est pas forcément contraire aux traités, observe la CJUE. Des restrictions aux libertés d'établissement et de prestation de services peuvent en effet être légales, si elles sont proportionnées et cohérentes par rapport à un objectif d'intérêt général, ici celui du maintien de la sécurité dans les zones portuaires.

Aux juridictions belges de tirer les conclusions

Il revient désormais aux juridictions belges qui s'étaient tournées vers la CJUE de soupeser les éléments et de tirer des conclusions. C'étaient la Cour constitutionnelle et le Conseil d'Etat qui avaient posé des questions préjudicielles à la CJUE. Le Conseil d'Etat avait été saisi par les sociétés Katoen Natie Bulk Terminals et General Services Antwerp, actives dans le port d'Anvers. La Cour constitutionnelle devait quant à elle se prononcer dans un dossier impliquant la société Middlegate Europe.