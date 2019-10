Le vote des douzièmes provisoires aura bien lieu ce jeudi

C’est suffisamment rare que pour être signalé : la Chambre se réunira bien en séance plénière ce jeudi, en pleine période de vacances de Toussaint. Et pour un vote plutôt important par les temps qui courent. Les députés étant appelés à se pencher, pour le deuxième jeudi consécutif, sur le projet de loi du gouvernement "ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre". En bref, les douzièmes provisoires.

Le gouvernement ex-Michel devenu entre-temps gouvernement Wilmès se trouvant en "affaires courantes" depuis décembre 2018 – un an bientôt déjà ! – et sans majorité parlementaire, il a dû en effet jeter littéralement aux orties son projet de budget 2019 pour donner un semblant de cap au budget de l’Etat mais dans un contexte totalement flou, et aux conséquences financières qui se chiffreront bien plus tard… Résultat : les douzièmes provisoires donc. Prenez le budget 2018 et coupez-le en douze, on ne doit pas dépenser en 2019 plus, chaque mois, que le douzième des dépenses de 2018. Engagement des dépenses et autorisation aussi à l’Etat de garantir ses rentrées et de continuer à lever l’impôt, ce n’est pas rien. Mais aucune initiative nouvelle c’est la règle ! Une décision à faire confirmer chaque mois ou tous les deux mois devant le Parlement, avec la majorité qui veut bien la soutenir. De quoi assurer la bonne continuité des affaires de l’Etat, c’est ce que dit la "doctrine".

Sauf que l’unanimité des votes du début des affaires courantes a tendance à sérieusement se lézarder. Comme la confiance. Et que la tentation devient grande pour chaque parti de venir tenter le coup avec sa propre "liste de course", ses propres demandes à lier au vote attendu par le gouvernement. Du coup par coup. Les Verts par exemple et leur demande d’un engagement accru en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis cet amendement du PTB qui a su trouver des alliés…

De l’argent pour les "blouses blanches"

Recalé la semaine dernière donc le texte gouvernemental sur les douzièmes de novembre et décembre. Adopté à la place et un peu à la surprise générale cet amendement du PTB prônant la création d’un "fonds blouses blanches", amendement soutenu par Ecolo-Groen, le PS, le sp.a et le Vlaams Belang – rupture du cordon sanitaire ? Soit la promesse de dégager 67 millions d’euros pour recruter du personnel de santé. "Des mesures structurelles sont nécessaires, mais, avec ce fonds d’urgence, nous donnons d’ores et déjà un peu d’oxygène aux infirmiers qui menacent de crouler face à la pression qu’ils subissent au travail", a commenté Raoul Hedebouw (PTB). Les libéraux, le CD & V et la N-VA ont voté contre. DéFI et le cdH se sont abstenus. Après le vote de l’amendement du PTB, une suspension de séance a été demandée par le MR. Une conférence des présidents, tenue lors de cette interruption, a finalement décidé d’organiser la séance plénière supplémentaire de cette semaine pour réexaminer le projet de loi amendé.

Le MR, via Denis Ducarme sur la Première ce mercredi matin, a confirmé que l’amendement serait bien voté ce jeudi, avec les douzièmes provisoires. Même si, ajoute le MR, c’est aussi "donner de faux espoirs au personnel soignant, car il n’y a pas de base légale et pas d’argent derrière pour engager des milliers d’infirmiers et infirmières"… L’hebdomadaire "Knack" a rapporté, lundi, sur son site internet que le CD & V et l’Open Vld allaient aussi voter la loi telle qu’amendée. L’amendement restera de toute façon lettre morte, a laissé entendre le chef de groupe libéral, Egbert Lachaert. "Le vrai problème, c’est qu’on ne trouve pas de personnel. De l’argent supplémentaire n’y changera rien", a-t-il expliqué. La mise en œuvre de l’amendement implique un arrêté royal proposé au gouvernement par la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open Vld). "Mais cet arrêté royal n’est pas sur la table", a ajouté M. Lachaert.

Interrogé lundi, le nouveau ministre du Budget, David Clarinval (MR), a lancé un appel au sens des responsabilités aux partis qui soutiennent l’amendement, en particulier les socialistes et les écologistes dont il dénonce le ralliement à des "partis extrémistes". Les douzièmes provisoires ne doivent pas devenir l’enjeu d’un débat "politicien […]. Il y a non seulement un problème politique mais aussi un problème pratique. Cet amendement crée un fonds sans aucune base légale et sans prévoir de recettes pour l’alimenter. Et qui plus est, à qui devra-t-on verser l’argent ? Je lance un appel aux partis responsables. Nous sommes en affaires courantes. Le débat sur les douzièmes provisoires ne doit pas devenir un débat politicien. De la responsabilité, s’il vous plaît !"

Mais il faut bien voter ces douzièmes provisoires, avant le 1er novembre, pour éviter techniquement un "shutdown", une cessation de paiement de l’Etat fédéral.

Plus de cap budgétaire

Le risque est néanmoins bien réel de voir venir au fil du temps d’autres revendications avec effets budgétaires : pourquoi pas pour la police fédérale, la défense, les prisons, la justice ? Le budget belge naviguant à vue, le déficit se creusant inexorablement… Avec un gouvernement fédéral en affaires courantes qui fait ce qu’il peut, s’efforçant de garder les cordons de la bourse les plus serrés possible.

Ceci alors que l’on sait que la Commission européenne a écrit, mardi dernier, à la Belgique, demandant au ministre des Finances Alexander De Croo de soumettre le plus rapidement possible un "projet de plan budgétaire" adapté, tenant compte de ses remarques. Comme le gouvernement fédéral est en affaires courantes, c’est un budget provisoire 2020 à politiques inchangées qui a été introduit. Un tel budget écarterait cependant la Belgique des lignes directrices européennes, a prévenu le commissaire Pierre Moscovici, pointant notamment une trajectoire hors des clous et une augmentation des dépenses primaires (+4,7%), qui dépasserait largement, selon ce projet, la hausse maximale recommandée au niveau européen (1,6%). C’est donc un peu court de dire qu’avec un budget de douzièmes provisoires et des affaires courantes, le pays de facto dépenserait moins et que les comptes s’en porteraient naturellement mieux…