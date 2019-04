Le Voka, le patronat flamand dénonce la journée d'actions prévue par la FGTB/ABVV

Cela crée encore une incertitude pour nos entreprises le 14 mai.

Les syndicats et les employeurs ont conclu un projet d’accord salarial en février. Mais le syndicat socialiste a rejeté le projet en raison d'une marge salariale maximale limitée de 1,1% et d'un supplément insuffisant pour le salaire minimum. Le gouvernement fédéral prévoit toutefois un arrêté royal sur la marge salariale maximale. Mardi, les partenaires sociaux ont approuvé toute une série de conventions collectives de travail et de recommandations qui régissent la mise en œuvre du reste de la convention salariale au sein du Conseil national du travail.

>>> À lire aussi: Accord interprofessionnel : la FGTB prévoir des actions en mai

Tout, sauf le salaire minimum qui fera l'objet de discussions. Le syndicat socialiste FGTB/ABVV a également annoncé mardi une journée d'action pour renforcer le pouvoir d'achat le 14 mai. Pour le directeur général du Voka, Hans Maertens, c'est inacceptable. "Je ne peux pas comprendre que des actions soient annoncées. Cela crée encore une incertitude pour nos entreprises le 14 mai", déclare-t-il. L'organisation patronale flamande est satisfaite de la mise en œuvre de l'accord salarial, à l'exception de l'assouplissement convenu du régime des pré-pensions. "Ce n'est pas le passage le plus heureux de l'accord. Travailler plus longtemps est nécessaire. Mais un débat fondamental à ce sujet est nécessaire entre les partenaires sociaux et le gouvernement."